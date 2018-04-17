سنغافورة تطلق حملة (شرب الماء) لمكافحة مرض السكري

اطلقت الحكومة السنغافورية حملة (شرب الماء) لتشجيع المزيد من الناس على التوقف عن تناول المشروبات المنكهة، فضلا عن تشجيع الطهي وإعداد الطعام الصحي بالمنزل، وذلك في إطار خطط مكافحة مرض السكري في البلاد.
وحددت وزارة الصحة في سنغافورة هذه الخطط في إطار استجابتها لتوصيات لجنة تحكيم معنية بصحة المواطنين شكلت في يناير الماضي، وطرحت هذا الأسبوع ندوة أقيمت في معهد التعلم مدى الحياة.. وقد قدمت لجنة التحكيم، التي تضم 76 شخصية من مختلف مناحي الحياة ومكلفة بصياغة أفكار حول كيفية الوقاية من مرض السكري والتحكم فيه، 28 توصية.
وتشمل التوصيات، وفقا لصحيفة (ذا ستريتس تايمز)، تشكيل برنامج يجمع المواد المتعلقة بالسكري وبرامج التوعية حول مرض السكري للأطفال ومشاركة المشاهير في الترويج للأكل الصحي، كما تضم فرض قيود على إعلانات الوجبات السريعة والخفيفة وتوفير خصومات السفر لتشجيع النشاط البدني وتشجيع الأكل الصحي في المدارس وحث الطلبة على تناول المزيد من الفاكهة.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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