سنغافورة تطلق حملة (شرب الماء) لمكافحة مرض السكري

اطلقت الحكومة السنغافورية حملة (شرب الماء) لتشجيع المزيد من الناس على التوقف عن تناول المشروبات المنكهة، فضلا عن تشجيع الطهي وإعداد الطعام الصحي بالمنزل، وذلك في إطار خطط مكافحة مرض السكري في البلاد.

وحددت وزارة الصحة في سنغافورة هذه الخطط في إطار استجابتها لتوصيات لجنة تحكيم معنية بصحة المواطنين شكلت في يناير الماضي، وطرحت هذا الأسبوع ندوة أقيمت في معهد التعلم مدى الحياة.. وقد قدمت لجنة التحكيم، التي تضم 76 شخصية من مختلف مناحي الحياة ومكلفة بصياغة أفكار حول كيفية الوقاية من مرض السكري والتحكم فيه، 28 توصية.

وتشمل التوصيات، وفقا لصحيفة (ذا ستريتس تايمز)، تشكيل برنامج يجمع المواد المتعلقة بالسكري وبرامج التوعية حول مرض السكري للأطفال ومشاركة المشاهير في الترويج للأكل الصحي، كما تضم فرض قيود على إعلانات الوجبات السريعة والخفيفة وتوفير خصومات السفر لتشجيع النشاط البدني وتشجيع الأكل الصحي في المدارس وحث الطلبة على تناول المزيد من الفاكهة.