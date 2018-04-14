إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين
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"إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين

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العرب اليوم - "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين

المكملات الغذائية
واشنطن - أ ش أ

أعلنت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية أنها أصدرت قيودا جديدة صارمة على بيع المكملات الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

وقالت الإدارة إن المكملات، التي تحتوي على الكافيين النقي أو المرتفع التركيز في المسحوق أو الأشكال السائلة لم يعد مسموحا بيعها بكميات كبيرة مباشرة للمستهلكين، حيث تم تفعيل القيود.. وأضافت الإدارة أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات لإزالة المنتجات غير القانونية من السوق.

وقال سكوت جوتليب، المفوض في "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية إن هذه المنتجات تستخدم أحيانا بطرق يحتمل أن تكون خطرة، فعلى سبيل المثال في بعض الأحيان، يقوم المراهقون بخلط كميات كبيرة من الكافيين المركز بشكل خطير في كوكتيل للمشروبات الرياضية، ما يشكل أبلغ الضرر على القلب".

وقد تم ربط هذه المنتجات بوفاة شخصين على الأقل في حالة أشخاص أصحاء، وفقا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ###( FDA)###.

وقالت الإدارة إن نصف كوب من الكافيين السائل المركز يمكن أن يحتوي على حوالي 2000 ملليجرام من مادة الكافيين، وأن ملعقة شاي واحدة من منتج خالص من الكافيين يمكن أن تحتوي على نحو 3200 ملغ من الكافيين.

وأضافت أن هذا يعادل ما بين 20 إلى 28 كوبا من القهوة وهي جرعة قد تكون سامة من مادة الكافيين.. وتشكل الكميات الكبيرة من الكافيين المركز بشكل كبير خطرا كبيرا للإفراط في الاستخدام وسوء الاستخدام.

وأوضحت أن المواد المأمونة الموصى بها لمنتجات الكافيين عالية التركيز أو النقية غالبا ما تكون 200 مليجرام من الكافيين أي حوالي 1/16 ملعقة صغيرة من البودرة النقية أو نحو 2.5 ملعقة صغيرة من السائل.

وأكدت أن القاعدة الجديدة لا تؤثر على المنتجات الأخرى التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الأدوية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو منتجات مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين تقليديا.

 

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إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين



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إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين إدارة الأغذية والدواء الأمريكية تحاصر المكملات الغذائية الغنية بالكافيين



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