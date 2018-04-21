تراكم الدهون فى الأرداف يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

حذرت دراسة جديدة من تراكم الدهون فى منطقتي الأرداف والبطن لأضرارها على القلب ، حتى فى بين الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة فى الوزن .
وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يكون خصرهم أكبر من محيط الفخذ قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية خطيرة ، ويجب أن يراجعوا طبيبهم على الفور .
فقد أظهرت الدراسة الجديدة التى أجراها الباحثون فى كلية "مايو كلينيك" بالتعاون مع مجموعة من الباحثين التشيك ، أنه ليس من الضرورى أن يكون لديك زيادة فى الوزن لتهدد صحة قلبك ، بل يكفى تراكم الدهون حول منطقتى الأرداف والخصر .
ويستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI)، لتصنيف البالغين على أنهم يعانون من نقص أو زيادة فى الوزن .. لكن المؤشر لا يفسر كمية وتوزيع الدهون والعضلات .. وتعتبر السمنة المركزية مخزنا للدهون الزائدة حول منتصف الجسم ، وهى علامة على التوزيع غير الطبيعى للدهون التى تتجمع ، إلا أن "الدهون الحشوية" تعد أكثر أنواع الدهون خطورة .. وتكمن هذه الدهون عميقا فى أنسجة البطن ، بالقرب من الأعضاء الحيوية المهمة ، حيث تطلق مركبات مدمرة مثل الأحماض الدهنية الحرة التى يمكن أن تعبث بوظائف الكبد .. وهذا بدوره يثير مخاطر إرتفاع ضغط الدم المرتفع والكوليسترول السيىء ، فضلا عن مقاومة الإنسولين التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر من النمط الثانى ، وفرص الوفاة المبكرة .
وتلعب الوراثة دورا هاما فى زيادة الوزن فى منطقة الوسط ، وهى ظاهرة أكثر شيوعا بين الرجال مع التقدم فى العمر .
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