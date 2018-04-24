الروائح المنبعثة من تربية الدواجن مسؤولة عن الإصابة بالسرطان في فرنسا

وجه المسؤولون في الوكالة الإقليمية للصحة الفرنسية إنذارا إلى عمدة قرية "دو تارن" الفرنسية بسبب تزايد الشكاوى المقدمة من الأهالي وتلاميذ القرية والقرى المجاورة بسبب انبعاث روائح مزعجة من إحدى مزارع الدواجن، التي تضم أكثر من 185 ألف دجاجة، والاشتباه في علاقة هذه الروائح بزيادة مخاطر إصابة الأطفال بالسرطان على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وفقا لما نشرته صحيفة"لا ديباش"الفرنسية.

وأكد /يرج جافالدا/ عمدة مدينة /دو تارن/ الفرنسية أنه اضطر إلى غلق مدرسة بها 150 تلميذا في عام 2015، بسبب هذه الروائح المضرة بالصحة، ليتم نقلهم إلى مدارس أخرى، كما طالب صاحب المزرعة بإقامة حاجز نباتي لامتصاص هذه الروائح الضارة، وهي إجراءات من شأنها حماية الأطفال من الأضرار البيئية لهذه المزرعة.