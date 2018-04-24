الروائح المنبعثة من تربية الدواجن مسؤولة عن الإصابة بالسرطان في فرنسا

وجه المسؤولون في الوكالة الإقليمية للصحة الفرنسية إنذارا إلى عمدة قرية "دو تارن" الفرنسية بسبب تزايد الشكاوى المقدمة من الأهالي وتلاميذ القرية والقرى المجاورة بسبب انبعاث روائح مزعجة من إحدى مزارع الدواجن، التي تضم أكثر من 185 ألف دجاجة، والاشتباه في علاقة هذه الروائح بزيادة مخاطر إصابة الأطفال بالسرطان على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وفقا لما نشرته صحيفة"لا ديباش"الفرنسية.
وأكد /يرج جافالدا/ عمدة مدينة /دو تارن/ الفرنسية أنه اضطر إلى غلق مدرسة بها 150 تلميذا في عام 2015، بسبب هذه الروائح المضرة بالصحة، ليتم نقلهم إلى مدارس أخرى، كما طالب صاحب المزرعة بإقامة حاجز نباتي لامتصاص هذه الروائح الضارة، وهي إجراءات من شأنها حماية الأطفال من الأضرار البيئية لهذه المزرعة.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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