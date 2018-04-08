افتتاح مركز لخبراء مرضى التوحد من البالغين فى فرنسا

افتتح مؤخرا فى مستشفى /دو نيور/ الفرنسية ، أول مركز لخبراء مرضى التوحد من البالغين و الذى يستقبل الحالات المعقدة التى تعانى من اضطرابات تعوق تقدمهم فى الحياة ، و يتسمون بالعدوانية تجاه الآخرين ، هذا ما شرحه عالم النفس الفرنسى / دومينيك فيار/المسؤول عن المركز و الذى يساعد فريقا من / الهيئة العليا للصحة الفرنسية/ .

ويظل المركز على اتصال بأسرة المريض لمعرفة مزيد من المعلومات عنه ، كما أنه يمكن استضافة المريض لبضعة أيام ولفترات أطول فى حالة الحاجة لذلك ، و يتم نقله إلى المستشفى وعرضه على الأطباء المتخصصين فى علم النفس و الأطباء المتخصصين فى علاج هذه الحالات الصعبة و محاولة تهدئة المريض عن طريق سماع الموسيقى أو ممارسة نشاط رياضى بسيط .