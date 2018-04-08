افتتاح مركز لخبراء مرضى التوحد من البالغين فى فرنسا

افتتح مؤخرا فى مستشفى /دو نيور/ الفرنسية ، أول مركز لخبراء مرضى التوحد من البالغين و الذى يستقبل الحالات المعقدة التى تعانى من اضطرابات تعوق تقدمهم فى الحياة ، و يتسمون بالعدوانية تجاه الآخرين ، هذا ما شرحه عالم النفس الفرنسى / دومينيك فيار/المسؤول عن المركز و الذى يساعد فريقا من / الهيئة العليا للصحة الفرنسية/ .
ويظل المركز على اتصال بأسرة المريض لمعرفة مزيد من المعلومات عنه ، كما أنه يمكن استضافة المريض لبضعة أيام ولفترات أطول فى حالة الحاجة لذلك ، و يتم نقله إلى المستشفى وعرضه على الأطباء المتخصصين فى علم النفس و الأطباء المتخصصين فى علاج هذه الحالات الصعبة و محاولة تهدئة المريض عن طريق سماع الموسيقى أو ممارسة نشاط رياضى بسيط .
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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