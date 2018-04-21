110 آلاف شخص يقلعون عن التدخين في هولندا

أقلع عدد قياسي من المواطنين في هولندا عن التدخين خلال العام الماضي حيث بلغ عددهم 110 الآف شخص مما جعل نسبة المدخنين البالغين في السكان تصل إلى 23.1 % ، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
وفضلا عن ذلك بدأ عشرات الآلاف من الهولنديين يدخنون بنسبة أقل، ففي الإجمال يقول الآن 2.35 مليون مواطن إنهم يدخنون يوميا بانخفاض 170 ألفا عن عام 2016 .
وجاء في الأرقام، وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري، أن أقل من واحدة بين كل خمس نساء يدخن ، وأن النسبة الأكبر من المدخنين بصورة عرضية بين البالغين الشباب.
GMT 21:26 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتناول فيتامين (د) والكالسيوم يعرضان كبار السن لحصاوى الكلى
GMT 21:21 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالبدانة تزيد من خطر حدوث ضربات القلب غير المنتظمة
GMT 21:17 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتناول الأسماك الدهنية يساعد في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب
GMT 20:58 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتحور في جين (ptnk-1) مسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش قبل بلوغ 20 عاما
GMT 20:52 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالإصابة بحالة ارتجاج واحدة قد تزيد من خطر الإصابة مرض الشلل الرعاش بنسبة 60%
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك