110 آلاف شخص يقلعون عن التدخين في هولندا

أقلع عدد قياسي من المواطنين في هولندا عن التدخين خلال العام الماضي حيث بلغ عددهم 110 الآف شخص مما جعل نسبة المدخنين البالغين في السكان تصل إلى 23.1 % ، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وفضلا عن ذلك بدأ عشرات الآلاف من الهولنديين يدخنون بنسبة أقل، ففي الإجمال يقول الآن 2.35 مليون مواطن إنهم يدخنون يوميا بانخفاض 170 ألفا عن عام 2016 .

وجاء في الأرقام، وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري، أن أقل من واحدة بين كل خمس نساء يدخن ، وأن النسبة الأكبر من المدخنين بصورة عرضية بين البالغين الشباب.