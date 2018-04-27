تحذير من خطورة الرياضة على مرضى تضخم عضلة القلب بعد الجراحة

أشارت دراسة أجريت على 22 ألف سويدي، تراوحت أعمارهم ما بين 18 - 74 عاما، وأجروا عمليات بعد الإصابة بتضخم في عضلة القلب خلال الفترة من (2005 – 2013)، أن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة في الأسبوع لمدة ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، يشكل خطورة على صحتهم ، هذا ما أكده البروفسور السويدي اورجان اكبلوم، الأستاذ في كلية طب العلوم الرياضية والصحة في جامعة (ستوكهولم) أمام مؤتمر الجمعية الأوروبية للقلب، الذي عقد مؤخرا في السويد .
وكان البروفسور /اكبلوم/ قد قام بتقسيم مرضاه البالغين 22 مريضا إلى ثلاث مجموعات، أفراد المجموعة الأولى لا يقومون بأي نشاط ، وأفراد المجموعة الثانية مارسوا نشاطا متوسطا، أما أفراد المجموعة الثالثة فقد مارسوا نشاطا زائدا.
وأوضحت المتابعة أن نسبة خطورة الوفاة بلغت 37% بين المرضى ذوى النشاط المتوسط ، لترتفع النسبة إلى 51% بين أفراد المجموعة ذوى النشاط المرتفع ، و 59% لأصحاب النشاط الزائد .
وأوضح البروفيسور أن النشاط الرياضي الذي يمارسه المريض يجب أن لا يتعدى المشي أو التدريبات الخفيفة .
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