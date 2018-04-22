دراسة تشير إلى إمكانية علاج الزبادي لحروق الشمس وتحسين نظام المناعة

أظهرت دراسة أن الزبادي يمتلئ بالعديد من العناصر الغذائية والصحية تسهم بصورة مباشرة في علاج حروق الشمس وحب الشباب، فضلا عن قدرته على تحسين المناعة الذاتية للإنسان .

وأوضح الباحثون في كلية الطب في جامعة (نيويورك) أن الزبادي يعمل على علاج حروق الشمس، وذلك بوضع كمية من اللبن الزبادي على المناطق المصابة، وتركه لمدة تتراوح ما بين 20 – 25 دقيقة، ثم يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر.

وأضافوا أن احتواء الزبادي لعنصر الزنك بخصائصه الغنية المضادة للالتهاب، فضلا عن خصائصه (البروبايوتكس)، يساعد على استعادة الجلد لوظيفته الطبيعية والتخلص من آثار الحروق والالتهابات .

وأشارت الدراسة - التي أجراها الباحثون في جامعة نيويورك - إلى أن الزبادي يساعد في علاج حب الشباب لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات الطبيعية، حيث يتم وضع الزبادي كامل الدسم على المناطق المصابة بحب الشباب، وتركه لعدة دقائق ثم شطفه بماء فاتر.