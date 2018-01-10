الأمير مشعل بن ماجد يفتتح مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الرابع لطب العيون.
GMT 22:06 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواجه منتخبات العراق وبلجيكا و أوكرانيا و البيرو و ألمانيا و إيطاليا وديًا ضمن استعداداته لكأس العالم 2018.
GMT 22:04 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرحمزة إدريس يشيد بروح لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيرهم الأردني في أولى مبارياتهم الآسيوية.
GMT 22:03 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الجدول الزمني لاستعداد الأخضر قبل كأس العالم.
GMT 22:01 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرعادل عزت يثني على روح لاعبي المنتخب الأولمبي في مباراة الأردن.
GMT 22:00 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايررئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقول إنه لن يسمح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن ترفع رأسها مجددًا.
GMT 21:58 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة بسبب التطورات السورية
GMT 21:57 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرأسوشييتد برس يصرح أن ترمب قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار الاتفاق النووي
GMT 21:55 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل.
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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