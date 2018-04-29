دراسة حديثة تؤكد أن عصير الفاكهة الطبيعي يؤثر على الكبد

أظهرت دراسة حديثة أن عصائر الفاكهة الطبيعية التي تحتوى على سكر /الفروكتوز/ وسعرات حرارية مرتفعة قد يكون لها تأثير ضار على الصحة، حيث تعمل على رفع نسبة الدهون الثلاثية في الدم؛ مما يسبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتراكم الدهون في الكبد، ليعانى الشخص من الكبد الدهني، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.
وأشارت الدراسة – التي أجراها جان بول شاسونيه، خبير التغذية العلاجية في جامعة باريس، ونشرت نتائجها فى مجلة /لوبوان/ الفرنسية الأسبوعية - إلى أن الكبد الدهني يتطور بعد ذلك إلى تليف الكبد، وفى بعض الحالات يصاب الشخص بسرطان الخلية الكبدية.
ويعد تناول الفاكهة الطازجة مع الاعتناء بعملية المضغ الخيار الأمثل لامتصاص سكر /الفركتوز/ ببطيء، ومن الأفضل خلط عصير الفاكهة الطازج بقليل من الماء أو الليمون أفضل من تناوله مركزا .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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