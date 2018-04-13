قام فريق من العلماء الأمريكيين بتطوير نوع جديد من "ناموسية الفراش" لتصبح بمثابة سلاح فعال ضد الملاريا، حيث أثبتت تجربة أستمرت قرابة عامين شارك فيها أكثر من 15 ألف طفل أنها يمكن أن تزيد من فرص الحماية بشكل كبير ضد المرض الذى ينقله البعوض .
وأظهرت التجربة - التى أجريت فى تنزانيا - أن شبكة مبيدات الحشرات طويلة الأمد المعالجة بمواد كيميائية تسمى "بيبيرونيل بتوكسايد"، قد ساعدت فى تقليل انتشار الملاريا بنسبة 44% ، ونحو 33% فى السنة الأولى والثانية على التوالى، مقارنة بشبكة معيارية عولجت بها.
وقال الباحث الرئيسي مارك رولاند - من كلية لندن للصحة - إن الأبحاث هي أول دليل واضح على أن الناموسية المعالجة بـ "ببيوكيرونيل بتوكسايد" يمكن أن تحسن - بشكل كبير - الحماية الشخصية والمجتمعية من الملاريا، مقارنة بالناموسيات القياسية الوحيدة التي تحتوي على مادة (البيرثرويد) في المناطق التي توجد فيها مقاومة عالية للبيريثرويد".
وأضاف رولاند أن الدراسة أظهرت - أيضا - أن مقاومة البيريثرويد أصبحت الآن مشكلة كبيرة في بعض المناطق .
GMT 07:30 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانبدء العمل في مختبر الطوارئ بمستشفى شرق جدة
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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