الأمريكيون يلقون أطنانا من الخضراوات والفاكهة الطازجة رغم الاتجاهات الصحية

أظهر دراسة طبية حديثة إلى أن الأمريكيين ربما يكونوا يحاولون تبنى أنظمة صحية للطعام، لكنهم يتخلصون من أطنان أخرى من الخضراوات والفاكهة في ظل سعيهم لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الدكتورة ميريديث نيليس، الأستاذ المساعد في جامعة (فيرمونت) الأمريكية - "تحتوى الوجبات عالية الجودة على كميات أكبر من الخضراوات والفاكهة، إلا أن كميات أكبر يتم هدرها من المواد الغذائية"، مضيفة أن تناول الطعام الصحي يعد أمرا مهما ، يجب الكثير من الفوائد الصحية ، لكن مع متابعة تناول الوجبات الغذائية ، يجب أن نفكر بشكل أكثر وعيا حول الفضلات وبواقي الغذاء التي يتم التخلص منها".

وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن الأمريكيين يتخلصون من ما يقرب من 150 ألف طن من الطعام يوميا، بواقع رطل واحد لكل أمريكي، ومن حيث السعرات الحرارية، هذا يعادل نحو 30% مما يستهلكه كل أمريكي على أساس يومي.

ومن 22 مجموعة غذائية تمت دراستها، تم إهدار الخضراوات والفاكهة وعدد من أطباق الخضراوات والفاكهة المختلطة (39%من المجموع)..وتلك النتائج المتوصل إليها تبعها منتجات الألبان (17%) ، وأطباق اللحوم المخلوطة (14%) .

وأكثر من هدر الطعام، قال الباحثون إن الأمريكيين أهدروا 30 مليون فدان من الأراضي الزراعية، و4.2 تريليون جالون من مياه الرى، و1.8 مليون رطل من الأسمدة النيتروجينية، و780 رطل من المبيدات الحشرية قد دخلت في إنتاج الغذاء الذي تم التخلص منه.

وتشير النتائج المتوصل إليها إلى وجود جهود متزامنة لتحسين نوعية عادات تناول الطعام لدى الأمريكيين في الوقت الذي يسعون فيه إلى خفض مخلفات الطعام ، وذلك وفقا لما ذكره معد الدراسة " زاك كونراد" في وزارة الزراعة الأمريكية، وفريقه البحثي.

وقال الباحثون إن إحدى الطرق الفعالة للحد من فضلات الطعام هي تثقيف الأشخاص بشأن كيفية تحضير وتخزين الخضراوات والفاكهة القابلة للتلف ، فضلا عن ضرورة التعريف الفرق بين الذبول والتلف الذي يعد أمرا بالغ الأهمية .

وأوضح الباحثون أن الجهود المبذولة للحد من نفايات الطعام، بما في ذلك حملة (الحافظ على الخضراوات والفاكهة)، التي نظمت من قبل سلسلة محال (أنتر مارشيه)، حيث تعمل الشركة المسؤولة عن الحملة على الترويج لطهي الباذنجان عن طريق الشي وغيرها من الخضراوات الذابلة للاستفادة منها قبل تلفها.