الشوفان أفضل علاج لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

أظهرت الدراسات الأخيرة أن طبيعة الكوليسترول المرتفع تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذلك يوصي الأطباء بالتقليل من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة. ولكن هناك طريقة أنجع.
واتضح إن الطريقة الأكثر فعالية في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، هي تناول أطباق من الشوفان، بدلا من التخلي عن تناول المواد الدهنية.
وشارك في الدراسة، 345 متطوعا بينت استطلاع الفحوص الطبية التي أجريت لهم زيادة مستوى الكوليسترول في الدم. بناء على ذلك قسموا إلى مجموعتين .
منع أفراد المجموعة الأولى من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة أو تناولها بكمية صغيرة. أما المجموعة الثانية فقد كانت وجباتها الغذائية من المكسرات والشوفان ومنتجات الصويا. وبعد مضي 6 أشهر تبين للباحثين إن مستوى الكوليسترول السيء في دم أفراد المجموعة الأولى انخفض بنسبة 3 بالمئة وفي دم أفراد المجموعة الثانية 13 بالمئة
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اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
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