الشوفان أفضل علاج لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

أظهرت الدراسات الأخيرة أن طبيعة الكوليسترول المرتفع تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذلك يوصي الأطباء بالتقليل من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة. ولكن هناك طريقة أنجع.

واتضح إن الطريقة الأكثر فعالية في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، هي تناول أطباق من الشوفان، بدلا من التخلي عن تناول المواد الدهنية.

وشارك في الدراسة، 345 متطوعا بينت استطلاع الفحوص الطبية التي أجريت لهم زيادة مستوى الكوليسترول في الدم. بناء على ذلك قسموا إلى مجموعتين .

منع أفراد المجموعة الأولى من تناول أغذية غنية بالدهون المشبعة أو تناولها بكمية صغيرة. أما المجموعة الثانية فقد كانت وجباتها الغذائية من المكسرات والشوفان ومنتجات الصويا. وبعد مضي 6 أشهر تبين للباحثين إن مستوى الكوليسترول السيء في دم أفراد المجموعة الأولى انخفض بنسبة 3 بالمئة وفي دم أفراد المجموعة الثانية 13 بالمئة