تعّرف على دور الكرنب في محاربة سرطان الثدي

"الملفوف" أو الكرنب يعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن للمرأة أن تتناولها، فله فوائد عديدة يمكن الاستفادة بها في جميع أنواعه سواء الأخضر أو الأحمر، وهي الفوائد التي نستعرضها في السطور التالية:
1- به مركبات تسمي "الإندولات" والتي تعمل على حماية أنسجة الثدي من المواد المسرطنة كالمضادات الحشرية وغيرها، ونظرًا لأهمية هذه المركب قامت بعض شركات الأدوية بتجهيزه بصورة مستحضرات طبية وليس ذلك فحسب بل يحتوي الملفوف أيضا على كيماويات نباتية أخرى تعمل كمضادات للسرطانات، ولهذا يعتبر الكرنب بأنواعه المختلفة من الأغذية التي ننصح المرأة بصفة خاصة بتناولها
2- من المصادر الجيدة لبعض الفيتامينات والمعادن حيث يحتوي على الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ” ج ” و فيتامين ” ك ”.
3- كما يحتوي أيضا علي الألياف، حيث أن مقدار فنجان واحد من الكرنب المُخرّط يحتوى على حوالي 4 غرامات من الألياف، وفضلا عن ذلك فإنه يتميز بانخفاض كمية السعرات الحرارية فيه ولذا ينصح بتناوله نيئ لحالات السمنة حيث يعطي إحساسا بالشبع ويحّد من شهية الطعام.
4- يحتوي الملفوف الأبيض والأحمر على العديد من الفيتامينات التي تحمي البشرة وتفتحها وتخفي حبوب الشباب والكلف عن طريق سلق أوراقه وعصرها ودهن الوجه بهذا العصير، حيث يخفي حب الشباب ويفتح البشرة ويعطيها لون وردي ويخفي البقع السوداء، كما أنه غني بمواد الكلوروفيل والكاروتين ويحتوي على عناصر كثيرة مفيدة للجسم.
5- يستعمل لعلاج الحروق التي تصيب الجلد، بوضعها ككمادات على أماكن الحروق لعلاجها، العملية تعطي نتائج جيدة في حالة الحروق الطفيفة والمتوسطة.
6- ينصح الأطباء بتناولها أثناء الحمل، نظرا لاحتوائه على مصادر غنية بفيتامين "سي" و"ك" المهمة لصحة السيدة أثناء الحمل، كما أنها تحتوي على مادة الكالسيوم والفيتامين "ب9" الضرورية خلال الربع الأول من الحمل.
7- يعالج حالات النسيان ويقوّي الذاكرة.
ويوجد الكرنب الأحمر الذي يتميز عن الكرنب الأبيض باحتوائه على نسبة عالية من مركبات "الأنثوسيانينات"، وهي عبارة عن الصبغات الملونة له، وهي نفس الصبغات الموجودة بالعنب الأحمر والتوت الغامق، وتعد هذه المركبات التي تنتمي لعائلة "الفلافونويدات" من أقوي مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف الذي تتعرض له بفعل كيماويات ضارة تصدر بالجسم وهي الشقوق الحرة، كما تتميز هذه المركبات بتأثير مضاد للالتهاب مما يجعلها تحمي جدران الشرايين، كما تقاوم كذلك حدوت التفاعل الآلرجي كالذي يحدث بالشعب الهوائية ولذا فإنها تفيد في حالات الحساسية، في حين يحذّر الأطباء من تناوله بكثرة لأنه قد يتسبب في حالات الانتفاخ بسبب الألياف الكثيرة
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