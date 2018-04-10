دراسة طبية تؤكد أن زيادة حدة الإلتهابات أثناء فترة الحمل تزيد خطر حدوث مشاكل بالمخ

أفادت دراسة طبية حديثة بأن الأطفال الذين يولدون لأمهات عانت من الإلتهابات خلال فترة الحمل يصبحون الأكثر عرضة بمعدلات أعلى لمشاكل في نمو المخ، بما في ذلك الأمراض العقلية.
وتوصل الباحثون بجامعة (أوريجون) للصحة والعلوم فى بورتلاند ممن أجروا الدراسة إلى وجود صلة بين الإلتهابات أثناء الحمل وتنظيم شبكات مخ الوليد.
وقالت الدكتورة أليس جراهام أستاذ علم الأعصاب السلوكية بكلية الطب بجامعة بورتلاند "الآن.. لدينا أسلوب يمكن أن يستخدم خلاله التصوير بالرنين المغناطيسى للمخ عند الوليد لتقييم دقيق لمستويات الإلتهاب لدى الحامل خلال فترة الحمل.. ويوفر هذا الفهم بعض المعلومات حول وظيفة الذاكرة المستقبلية للطفل بعد عامين تقريبا، مما يخلق فرصة محتملة للبحث حول التدخل الطبي المبكر، إذا لزم الأمر".
وعكف الباحثون على جمع عينات دم من 84 أما من الحوامل خلال كل فصل من الحمل.. وتم قياس مستويات من "سيتوكين أنترلوكين-6"، وهى علامات إلتهابية معروفة تلعب دورا فى نمو مخ الجنين، كما تم تقييم أنماط اتصال مخ الأطفال فى أربعة أسابيع بعد الولادة بإستخدام أشعة الرنين المغناطيسى الوظيفى، ليتم فحص الأطفال فى سن الثانية، كما تم اختبار مدى كفاءة الذاكرة العاملة.
وارتبط ارتفاع المستويات السيتوكين خلال فترة الحمل بتراجع قدرة الذاكرة العاملة لدى الطفل، فضلا عن تراجع كفاءة الإتصالات في مخ حديثى الولادة.
GMT 19:49 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن الماغنسيوم يعمل على التوازن العصبي والعضلات
GMT 19:38 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن الأم الأمريكية تستعين بالقهوة لاستعادة نشاطها
GMT 19:34 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانتطوير اختبار دم جديد يتنبأ بفرص الإصابة بمرض السل مبكرا
GMT 19:30 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن تناول الحامل لمضادات الإكتئاب يزيد من خطر إصابة طفلها بالقلق
GMT 19:23 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيساندراسة تؤكد أن الجلوس على مقربة من النافذة في الطائرة يجنبك الميكروبات
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
أرسل تعليقك