كشفت "مجموعة العمل البيئي" ####( EWG )####، وهي منظمة بيئية أمريكية متخصصة في البحث والدعوة في مجالات المواد الكيميائية السامة والإعانات الزراعية، النقاب عن أن 70% من الخضراوات والفاكهة المزروعة بالطرق التقليدية تحتوي على آثار للمبيدات الزراعية السامة، وأن الفراولة والسبانخ أكثر المحاصيل احتواء على المركبات الكيميائية السامة المرتبطة بالسرطان والعقم والبدانة .
يأتي ذلك فى الوقت الذي تم فيه تنظيم استخدام المبيدات في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن العشرين، إلا أن هناك مجموعة متنامية من الأبحاث أشارت إلى أن العديد من المواد الضارة لا تزال قيد الاستخدام.
ووفقا للتقرير السنوى – الصادر عن "مجموعة العمل البيئى الذى يصنف أفضل و أسوأ المحاصيل الزراعية، احتواء للمبيدات الحشرية، لا تزال الفراولة أكثر الفواكهة احتواء للمركبات الكيميائية السامة الضارة.
ومن بين 47 نوعا من الخضراوات والفاكهة التي تم اختيارها، تم تصنيف الأفوكادو، والذرة، على كونها من المحاصيل الأكثر نظافة وخلوا من آثار المبيدات الحشرية، فى حين وجد أن الفراولة والسبانخ هما الأكثر احتواء لهذه المركبات الضارة.
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