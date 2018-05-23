تعرف على أسباب الصداع في الصيام وكيفية علاجة

التخلص من الصداع الذي قد يرافق الصائم خلال النهار أو بعد إفطاره أمر سهل، يتطلب فقط بعض الالتزام بخطوات ينصح باتباعها الأطباء والدراسات العالمية في حين يعد الاستغناء عنها سببا رئيسا للإصابة بالصداع، ونذكر لكم أبرزها:
-الاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة السحور.
-تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.
-الابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.
-تجنب التدخين بشراهة بعد الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع.
-تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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