منظمة الصحة العالمية تُطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن في الفترة من 6 إلى 15 مايو الجاري .
وتهدف الحملة التي ستنتهي قبل بدء شهر رمضان إلى منع انتشار أكبر وباء للكوليرا في العالم ، خاصة في ظل تردي الأوضاع في اليمن منذ الانقلاب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر المياه َما أدى إلى وقوع أكثر من مليون حالة إصابة بالكوليرا منذ اندلاع الوباء في ابريل 2017 .
وأضافت المنظمة أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية ومنظمة اليونيسيف كجزء من خطة الاستجابة الشاملة للفاشية ، التي تتضمن نشر فرق الكشف السريع عن حالات الإصابة ورفع القدرات المعملية وحملات التوعية وتحسين مرافق المياه والمنشات الصحية .
وقالت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتسيكيل ريلانيو، إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الكوليرا في اليمن خاصة في ظل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال وتدهور الصرف الصحي والنظافة العامة .
وكانت اليونيسيف قد قدمت لليمن نحو نصف مليون جرعة تلقيح فموي ضد الكوليرا من الصندوق الدولي للقاحات في ابريل الماضي .
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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