الغذاء والدواء تخفّض سعر دواء nexium
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"الغذاء والدواء" تخفّض سعر دواء "NEXIUM"

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العرب اليوم - "الغذاء والدواء" تخفّض سعر دواء "NEXIUM"

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - واس

خفّضت الهيئة العامة للغذاء والدواء سعر دواء "esomeprazole" الذي يحمل الاسم التجاري "NEXIUM"، بما يضمن توفره في السوق المحلي بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، داعية المرضى إلى إبلاغ مركز الاتصال الموحد (19999) عن الأدوية التي تُباع بالسعر القديم.

وانخفض سعر دواء "NEXIUM 20MG TAB" بحجم عبوة 14 Tablet من 90 ريال إلى 50.40 ريال، أما دواء "NEXIUM 20MG TAB" بحجم عبوة 28 Tablet فانخفض سعره من 160.75 ريالاً إلى 90 ريالاً، فيما انخفض سعر دواء "NEXIUM 40MG TAB" بحجم عبوة 14 Tablet من 122.6 ريالاً إلى68.65 ريالاً، ودواء "NEXIUM 40MG TAB" بحجم عبوة 28 Tablet من سعر 218.9 ريالاً إلى122.60 ريالاً.

وتعمل الهيئة على تحديث الضوابط والإجراءات التي تنظم تسجيل وتسعير المستحضر الصيدلاني بما يحقق التوازن المطلوب لأسعار المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي، إذ يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة، وعلى ضوء تلك اللوائح والقواعد تراجع لجان فنية تضم في عضوياتها مختصين من مختلف الجهات الحكومية أسعار المستحضرات الصيدلانية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعّال والآمن وبالسعر المناسب.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن قرار أسعار الأدوية يُتخذ بناءً على توصية من "لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية" التي تشمل في عضويتها ممثلين من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتموين الطبي بوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكذلك بعض المختصين من الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء.

وأضاف السلطان أن مراجعة أسعار الأدوية تتم بشكل دوري ومنتظم ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، إذ إن أسعار الدواء تتغير بصورة ديناميكية مستمرة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تستند في مراجعتها أسعار الأدوية إلى أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركاتها، مشددا على أن الهيئة تراجع أسعار الأدوية بشكل عادل وتثبيتها والتأكد من نفاذها من خلال اعتماد قرار السعر لكل دواء بناءً على مصادقة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقرار لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.

ولفت السلطان النظر إلى أن على الشركات الصانعة للأدوية أن تلتزم بطباعة سعر الجمهور على العبوة الخارجية للدواء، مع عدم الإذن بفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعاً على العبوة الخارجية، وذلك من قبل مفتشي الهيئة المتواجدين في جميع المنافذ، وشخوص مفتشي الهيئة إلى مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري، ثم نشر أسعار الأدوية المعتمدة على موقع الهيئة وتطبيقها الرسمي "بك نهتم" وتحديثها بشكل دوري.

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الغذاء والدواء تخفّض سعر دواء nexium الغذاء والدواء تخفّض سعر دواء nexium



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الغذاء والدواء تخفّض سعر دواء nexium الغذاء والدواء تخفّض سعر دواء nexium



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