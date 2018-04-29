تطوير تقنية وراثية لإيقاف عمل جين يزيد مستويات الكوليسترول

لجأ علماء أمريكيون فى مجال الطب الحيوى إلى الاستعانة بتقنية هندسة وراثية لإيقاف عمل جين يزيد مستوى الكوليسترول فى الفئران البالغة.
وقام العلماء فى جامعة "ديوك " في نيويورك، باستخدام تقنية "كريسبر كاس- 9"، وهى تقنية معنية بالتعديل الوراثى للجينات، بتقليل مستويات الكوليسترول في الدم وقمع نشاط الجين لمدة 6 أشهر بعد العلاج.
وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي يقوم فيها العلماء باستخدام تقنية "كريسبر كاس – 9" للتعديل الوراثى من أجل تثبيط نشاط الجينات المستهدفة في نماذج الحيوانات البالغة.. وتعمل تقنية كريسبر على تعطيل الجين المستهدف المعنى بزيادة مستويات الكوليسترول فى الدم.
وقال الدكتور تشارلز جيرسباش أستاذ الهندسة الحيوية فى جامعة "ديوك":"أردنا تغيير الجينات بطريقة يمكن أن تكون لها نتيجة علاجية، فإن وقف نشاط جين ####" PCK9#### أسهم بصورة مباشرة فى خفض مستويات الكوليسترول المرتفع الذى يؤثر سلبا بدوره على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب".
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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