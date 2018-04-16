وزير الصحة يؤكد أن مصر نجحت في علاج 1.5 مليون مريض من فيرس (c) خلال عامين

قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي إن مصر لديها تجارب ناجحة في مجال الصحة أدت إلى نجاحات في مجال السياسة الدوائية وضمان إتاحة وتوفير الدواء، وتمثلت هذه التجارب في قانون التأمين الصحي الذي تم صدوره، فضلاً عن تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس (C) والتي تعد في طليعة أولويات القيادة السياسية، مؤكدا أن مصر نجحت في خلال عامين من علاج مليون و500 ألف مريض من فيرس(c) بدواء مصري خالص تمكنت من تصنيعه بتكاليف 4 مليارات جنيه بنسب شفاء بلغت 96 في المائة، بعدما استطاعت الحكومة تخفيض سعر الدواء المعالج لأقل من أسعاره العالمية، مشيرا إلى أنه تم الانتقال إلى مرحلة المسح الطبي الشامل.

وأضاف الوزير ـ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية (المستقبل يبدأ الآن) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ ـ إن مصر يسعدها أن تتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في عقد هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن حرص الوزارة على التعاون لتنظيم هذا المؤتمر، يأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الصناعات الغذائية والدوائية، ومراجعة الضوابط والقواعد والإجراءات المتعلقة بتصنيع وتسويق الغذاء والدواء، ومناقشة مشكلات تناسق التسعير الدوائي العربي وصعوبات تطبيق الملف الفني العام للتسجيل الدوائي (CTD).

وقال إن مصر تجري المسح الطبي في 27 محافظة بما في ذلك يوم الجمعة بناء على تعليمات مشددة من رئيس الجمهورية، موضحا أنه في يناير 2018 خرج قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يبدأ تطبيقه في أغسطس 2018 من محافظة بورسعيد، وأنه تم الانتهاء من قانون التجارب الإكلينكية ضمن خطوات لترسيخ الارتقاء بمنظومة الصحة المصرية.

ووجه الدعوة لجميع مسؤولي الصحة بالوطن العربي للاجتماع في مصر خلال شهر لوضع قواعد لتسجيل موحد للدواء في الدول العربية..قائلا" إنني على يقين بأن هذا المؤتمر سيفتح للجميع آفاق جديدة للعلاقات الفاعلة والشراكة البناءة والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والجهات العلمية والبحثية والشركات المصنعة، وسيكون فرصة لتكوين آليات واندماجات استراتيجية بين شركات صناعة الغذاء والدواء العربية.

وأعرب عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات جادة وتصور واضح للتشريعات والسياسات التي تنظم جودة وسلامة الغذاء والدواء بالعالم العربي، تتعامل مع القضايا كافة التي تمس صحة المواطن العربي.