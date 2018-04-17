كوريا الجنوبية تحارب تلوث الهواء بطائرات دون طيار

تقوم الحكومة الكورية الجنوبية باستخدام الطائرات بدون طيار لرصد المنشآت الصناعية التي تقوم بتصريف المشتقات والعوادم الغازية السامة دون معالجة الترشيح المناسبة في العاصمة سول وإقليم جيونجي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تلوث الهواء وهو التهديد الصحي المتزايد الذي يتفاقم مع الغبار الناعم الذي تتعرض له البلاد.
وأجرى المعهد الوطني لأبحاث البيئة بإشراف وزارة البيئة، حملة على حوالي 570 من المنشآت الملوثة للهواء بما فيها مصانع النسيج والملابس والأحذية والجلود والمطاط والفلين والمعادن والورق والسجائر الأسبوع الماضي التي تزايدت فيها نسبة التلوث عن الأعوام الثلاثة السابقة.
واستخدم فريق من المسؤولين في المعهد طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا، مرفقة أيضا بجهاز مجهز للكشف عن مستوى تلوث الهواء، فضلا عن سيارة مجهزة بمحلل جودة الهواء في الوقت الحقيقي.
وبموجب القانون، وفقا لموقع صحيفة (ذا كوريا تايمز)، فإن مرافق انبعاث ملوثات الهواء التي تفشل في فلترة العوادم ستتعرض لغرامة تصل إلى 100 مليون وون (87 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
يأتي هذا الإجراء وسط تزايد الوعي العام بشأن تلوث الهواء الناجم عن الغبار الناعم، الذي يعود جزء كبير منه إلى الصين، ما أدى إلى تصاعد حدة الاحتكاك الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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