كوريا الجنوبية تحارب تلوث الهواء بطائرات دون طيار

تقوم الحكومة الكورية الجنوبية باستخدام الطائرات بدون طيار لرصد المنشآت الصناعية التي تقوم بتصريف المشتقات والعوادم الغازية السامة دون معالجة الترشيح المناسبة في العاصمة سول وإقليم جيونجي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تلوث الهواء وهو التهديد الصحي المتزايد الذي يتفاقم مع الغبار الناعم الذي تتعرض له البلاد.

وأجرى المعهد الوطني لأبحاث البيئة بإشراف وزارة البيئة، حملة على حوالي 570 من المنشآت الملوثة للهواء بما فيها مصانع النسيج والملابس والأحذية والجلود والمطاط والفلين والمعادن والورق والسجائر الأسبوع الماضي التي تزايدت فيها نسبة التلوث عن الأعوام الثلاثة السابقة.

واستخدم فريق من المسؤولين في المعهد طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا، مرفقة أيضا بجهاز مجهز للكشف عن مستوى تلوث الهواء، فضلا عن سيارة مجهزة بمحلل جودة الهواء في الوقت الحقيقي.

وبموجب القانون، وفقا لموقع صحيفة (ذا كوريا تايمز)، فإن مرافق انبعاث ملوثات الهواء التي تفشل في فلترة العوادم ستتعرض لغرامة تصل إلى 100 مليون وون (87 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

يأتي هذا الإجراء وسط تزايد الوعي العام بشأن تلوث الهواء الناجم عن الغبار الناعم، الذي يعود جزء كبير منه إلى الصين، ما أدى إلى تصاعد حدة الاحتكاك الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة.