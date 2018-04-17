اكتشف الباحثون أن "البطاطا الحلوة" كانت موجودة قبل البشر، بل أنها انتقلت من القارة الأمريكية إلى البولينيزيين من تلقاء نفسها، ربما بسبب الرياح أو الطيور أو المياه أو غيرها من القوى الطبيعية، بعدما كان الباحثون يعتقدون في السابق أن البشر جلبوا هذا النبات إلى جزر بولونيزيا في المحيط الهادئ.
وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن فريق البحث انطلق لاكتشاف منشأ الطعام، الذي يعد واحدا من أكثر المحاصيل التي تستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما بحث الفريق عن إجابات عن كيف انتشر محصول البطاطا، الذي يعتبر منشأه في الأمريكتين، في جزر بولونيزا بالمحيط عندما وصل الأوروبيون لأول مرة هناك.
وقال البروفيسور روبرت سكوتلاند، من جامعة أكسفورد الذي توصل إلى هذا البحث الجديد، إن فريقه اكتشف أن البطاطا الحلوة تسبق البشر، حسب قوله، أي قبل 800 ألف عام مضى على أقل تقدير، وفي الدراسة الجديدة، درس العلماء الحمض النووي للبطاطا وتحليل الجينوم والنباتات المماثلة للبطاطس الحلوة وقد نشر تحليل حول البحث في مجلة بيولوجيا الخلية.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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