اكتشف الباحثون أن "البطاطا الحلوة" كانت موجودة قبل البشر، بل أنها انتقلت من القارة الأمريكية إلى البولينيزيين من تلقاء نفسها، ربما بسبب الرياح أو الطيور أو المياه أو غيرها من القوى الطبيعية، بعدما كان الباحثون يعتقدون في السابق أن البشر جلبوا هذا النبات إلى جزر بولونيزيا في المحيط الهادئ.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن فريق البحث انطلق لاكتشاف منشأ الطعام، الذي يعد واحدا من أكثر المحاصيل التي تستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما بحث الفريق عن إجابات عن كيف انتشر محصول البطاطا، الذي يعتبر منشأه في الأمريكتين، في جزر بولونيزا بالمحيط عندما وصل الأوروبيون لأول مرة هناك.

وقال البروفيسور روبرت سكوتلاند، من جامعة أكسفورد الذي توصل إلى هذا البحث الجديد، إن فريقه اكتشف أن البطاطا الحلوة تسبق البشر، حسب قوله، أي قبل 800 ألف عام مضى على أقل تقدير، وفي الدراسة الجديدة، درس العلماء الحمض النووي للبطاطا وتحليل الجينوم والنباتات المماثلة للبطاطس الحلوة وقد نشر تحليل حول البحث في مجلة بيولوجيا الخلية.