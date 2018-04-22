علماء أمريكيون يحددون بروتينا يساعد في علاج أمراض القلب

حدد علماء أمريكيون فى"معهد سكريبس للأبحاث" بروتينا خاصا فى الأوعية الدموية يمكن تنشيطه من خلال الأدوية لعلاج أمراض القلب .

ويقول العلماء فى المعهد الأمريكى الخاص فى كاليفورنيا :" إن هذا البروتين ، الذى يطلق عليه إسم (GPR68) يستشعر تدفق الدم ويمكنه توسيع أوعية دموية صغيرة تسمى "الشرايين ، وفقا للنتائج المتوصل إليها والتى نشرت فى دورية " الخلية " الطبية .

وقال الدكتور"أردم باتابوتيان، أستاذ أبحاث فى معهد سكريبس وباحث فى "معهد هاوارد هيوز الطبى":" من المعروف منذ عقود أن الأوعية الدموية تحسن التغيرات فى معدل تدفق الدم ، وهذه المعلومات حاسمة فى تنظيم إتساع الأوعية الدموية والتحكم فى وظائف الأوعية الدموية .

وتشير البيانات إلى أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بها سوف تودى بحياة مايقرب من 610،000 من الأمريكيين هذا العام وحده ، وفقا "لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى ، ليصبح السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء .