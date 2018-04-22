علماء أمريكيون يحددون بروتينا يساعد في علاج أمراض القلب

حدد علماء أمريكيون فى"معهد سكريبس للأبحاث" بروتينا خاصا فى الأوعية الدموية يمكن تنشيطه من خلال الأدوية لعلاج أمراض القلب .
ويقول العلماء فى المعهد الأمريكى الخاص فى كاليفورنيا :" إن هذا البروتين ، الذى يطلق عليه إسم (GPR68) يستشعر تدفق الدم ويمكنه توسيع أوعية دموية صغيرة تسمى "الشرايين ، وفقا للنتائج المتوصل إليها والتى نشرت فى دورية " الخلية " الطبية .
وقال الدكتور"أردم باتابوتيان، أستاذ أبحاث فى معهد سكريبس وباحث فى "معهد هاوارد هيوز الطبى":" من المعروف منذ عقود أن الأوعية الدموية تحسن التغيرات فى معدل تدفق الدم ، وهذه المعلومات حاسمة فى تنظيم إتساع الأوعية الدموية والتحكم فى وظائف الأوعية الدموية .
وتشير البيانات إلى أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بها سوف تودى بحياة مايقرب من 610،000 من الأمريكيين هذا العام وحده ، وفقا "لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى ، ليصبح السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال والنساء .
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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