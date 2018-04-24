دراسة ألمانية تؤكد أن الاعتناء بالأحفاد يساعد كبار السن على التمتع بصحة أفضل

أشارت دراسة ألمانية أجراها باحثون من معهد الدراسات الألمانية بقيادة الباحث آجنج ستادى إلى أن رعاية كبار السن لأحفادهم والاهتمام بأمورهم تساعدهم على الاحتفاظ بصحة جيدة.
وأوضحت الدراسة أن الإهتمام بالأحفاد ورعايتهم يعزز كفاءة القدرات الإدراكية والمعرفية لدى الأجداد إلى جانب تمتعهم بفضيلة الصبر وتحمل المسؤولة، خاصة عند اصطحابهم في نزهة بالحديقة وممارسة الألعاب الإجتماعية.
ووجدت الدراسة أن رعاية الأجداد لأحفادهم تعمل على تقوية وظائف القلب مع التقدم في العمر وهو ما يساعدهم في الاحتفاظ بصحة جيدة بدلا من الانعزال عن الآخرين.
GMT 00:08 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتلوث الهواء يتسبب في وفاة 7 ملايين شخص حول العالم سنويا
GMT 23:58 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتطوير اختبار للمخاط يساعد الأطباء على علاج إلتهاب الجيوب الأنفية
GMT 23:53 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساندراسة تربط بين ألعاب الفيديو العنيفة واستهلاك السعرات الحرارية
GMT 23:47 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتاثير تغيير حبوب منع الحمل لشكل بعض مناطق المخ
GMT 23:43 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتطوير جهاز لمساعدة مرضى ارتعاش اليد والذراع
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك