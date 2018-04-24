دراسة ألمانية تؤكد أن الاعتناء بالأحفاد يساعد كبار السن على التمتع بصحة أفضل

أشارت دراسة ألمانية أجراها باحثون من معهد الدراسات الألمانية بقيادة الباحث آجنج ستادى إلى أن رعاية كبار السن لأحفادهم والاهتمام بأمورهم تساعدهم على الاحتفاظ بصحة جيدة.

وأوضحت الدراسة أن الإهتمام بالأحفاد ورعايتهم يعزز كفاءة القدرات الإدراكية والمعرفية لدى الأجداد إلى جانب تمتعهم بفضيلة الصبر وتحمل المسؤولة، خاصة عند اصطحابهم في نزهة بالحديقة وممارسة الألعاب الإجتماعية.

ووجدت الدراسة أن رعاية الأجداد لأحفادهم تعمل على تقوية وظائف القلب مع التقدم في العمر وهو ما يساعدهم في الاحتفاظ بصحة جيدة بدلا من الانعزال عن الآخرين.