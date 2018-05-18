منة فضالى تصرح بزواجها من ملحن مشهور دون علم أهلها

علقت الفنانة منة فضالى، على اتهامها بأنها "خطافة رجالة"، قائلة: "يا ريت"، لافتة إلى أنها ما زالت صغيرة فى العمر، وأنها لم تحمل لقب "عانس" بل "مُطلقة".
وكشفت "فضالى"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، حقيقة زواجها بدون علم أحد، قائلة: "اتجوزت بسرعة وغصب عن ماما، وفاجأتها إنى اتزوجت وجالها انهيار عصبى".
وأوضحت أن والدتها لم توافق على زواجها، لأن زوجها كان يكبرها فى العمر، متابعة: "والدتى قاطعتنى، وكانت عايزة تولع فى بيتى، والزواج لم يكمل 6 أشهر"، لافتة إلى أن زوجها أهانها وضربها بسبب غيرته عليها بسبب أحد أدوارها؛ ولذلك انفصلت عنه.
وأضافت "منة"، أن زوجها كان شخصية فنية معروفة، ولكنه فضل أن يخفى زواجهما، وتابعت مازحة: "أول حرف من اسمه ميم، وكان ملحنًا"، مستكملة: "كان الملحن محمد ضياء الدين".
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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