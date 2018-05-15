أعلنت أسرة مسلسل أيوب إغلاق جميع الصفحات الوهمية الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين صفحة واحدة رسمية للمسلسل، تحت عنوان "مسلسل أيوب– Ayoub" برعاية إحدى الشركات المتخصصة في مواقع التواصل.

وكتب السيناريست محمد سيد بشير مؤلف العمل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تم غلق جميع الصفحات غير الرسمية والتي تحمل اسم المسلسل وتوحيد جميع فانز المسلسل فالصفحات دي داخل الصفحة الرسمية في ٢٤ ساعة مجهود يستحق التقدير لتيم #هاش_تاج".

الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداثه حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسبب فيما وصل له.

العمل بطولة: مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.