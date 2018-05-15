أعلنت أسرة مسلسل أيوب إغلاق جميع الصفحات الوهمية الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين صفحة واحدة رسمية للمسلسل، تحت عنوان "مسلسل أيوب– Ayoub" برعاية إحدى الشركات المتخصصة في مواقع التواصل.
وكتب السيناريست محمد سيد بشير مؤلف العمل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تم غلق جميع الصفحات غير الرسمية والتي تحمل اسم المسلسل وتوحيد جميع فانز المسلسل فالصفحات دي داخل الصفحة الرسمية في ٢٤ ساعة مجهود يستحق التقدير لتيم #هاش_تاج".
الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداثه حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسبب فيما وصل له.
العمل بطولة: مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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