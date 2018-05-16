سيطرت الكوميديا والإفيهات الساخرة في الحلقة الثانية من مسلسل "سك على اخواتك" للفنان على ربيع، حيث بدأ "سعادة" رحلة البحث عن والده في القاهرة، مرتديا جلباب تركواز مثيرا للسخرية.
وفى أحداث الحلقة سخر "سعادة" من أغنية "٣ دقات"، حيث أضاف إليها كلمات ساخرة، كما عرضت الحلقة بعض المشاهد الكوميدية داخل أحد الفنادق، أبرزها رقص سعادة مع أجانب الفندق على أغنيات اللاعب المصري محمد صلاح.
"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسي عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان، ويعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" في رمضان.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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