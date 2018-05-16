سيطرت الكوميديا والإفيهات الساخرة في الحلقة الثانية من مسلسل "سك على اخواتك" للفنان على ربيع، حيث بدأ "سعادة" رحلة البحث عن والده في القاهرة، مرتديا جلباب تركواز مثيرا للسخرية.

وفى أحداث الحلقة سخر "سعادة" من أغنية "٣ دقات"، حيث أضاف إليها كلمات ساخرة، كما عرضت الحلقة بعض المشاهد الكوميدية داخل أحد الفنادق، أبرزها رقص سعادة مع أجانب الفندق على أغنيات اللاعب المصري محمد صلاح.

"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسي عبده، وآخرون، والعمل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان، ويعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" في رمضان.