40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل كلبش2 على يوتيوب
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40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل "كلبش2" على يوتيوب

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العرب اليوم - 40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل "كلبش2" على يوتيوب

مسلسل "كلبش2"
القاهرة ـ العرب اليوم

أثبت النجم أمير كرارة بالجزء الثانى من مسلسله "كلبش" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة، أنه رقم 1 فى نسب المشاهدة من بين الأعمال الدرامية الموجودة على الساحة الفنية حاليا، حيث أثبت كرارة بالأرقام أنه تفوق على أشهر نجوم الدراما وأقواهم هذا العام 

المسلسل عرض منه حتى الآن 9 حلقات، استطاعت أن تحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقة الأولى ما يقرب من 8 مليون مشاهدة، أما الثانية فحققت 6 مليون، والثالث 5 مليون، أما الرابعة فحققت 4 مليون ونصف، فى حين حققت الحلقة الخامسة من كلبش 6 مليون مشاهدة، والسادسة حققت 5 مليون، فيما حققت الحلقة السابعة 4 مليون مشاهدة، والحلقة الثامنة حققت 4 ونصف مليون، وحققت التاسعة 3 مليون ونصف .

"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

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40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل كلبش2 على يوتيوب 40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل كلبش2 على يوتيوب



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40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل كلبش2 على يوتيوب 40 مليون مشاهدة لـ 9 حلقات مسلسل كلبش2 على يوتيوب



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