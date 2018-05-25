أثبت النجم أمير كرارة بالجزء الثانى من مسلسله "كلبش" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة، أنه رقم 1 فى نسب المشاهدة من بين الأعمال الدرامية الموجودة على الساحة الفنية حاليا، حيث أثبت كرارة بالأرقام أنه تفوق على أشهر نجوم الدراما وأقواهم هذا العام
المسلسل عرض منه حتى الآن 9 حلقات، استطاعت أن تحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقة الأولى ما يقرب من 8 مليون مشاهدة، أما الثانية فحققت 6 مليون، والثالث 5 مليون، أما الرابعة فحققت 4 مليون ونصف، فى حين حققت الحلقة الخامسة من كلبش 6 مليون مشاهدة، والسادسة حققت 5 مليون، فيما حققت الحلقة السابعة 4 مليون مشاهدة، والحلقة الثامنة حققت 4 ونصف مليون، وحققت التاسعة 3 مليون ونصف .
"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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