أحمد السقا والصباح يبدأن تحضيرات مسلسلهما لرمضان 2019

بدأ المنتج صادق الصباح والنجم أحمد السقا في التحضيرات المبدئية للمسلسل، المقرر أن يخوض من خلاله السقا السباق الرمضاني 2019، حيث عقد الثنائي جلسة عمل للاتفاق على الخطوط الأولية للعمل، الذي يخرجه محمد سامي في أول تعاون درامي بينه وبين السقا والصباح.
وفي السياق ذاته اتفق جميع الأطراف على الشكل المبدئي للسيناريو واسم المسلسل والمؤلف، المقرر الإعلان عنه عقب إجازة عيد الفطر المقبلة، خاصة أن العمل ضخم من حيث التكلفة الإنتاجية وأماكن التصوير وخلافه.
السقا يستعد حاليا لتصوير فيلمه الجديد «3 شهور»، مع المخرج محمد سامي، ويشارك في بطولته منى زكي، روجينا، وخالد الصاوي، وسارة سلامة، وآخرون.
يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع النجم أحمد السقا والمنتج صادق الصباح، على مدار السنوات الماضية، ويعد المسلسل الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2019، هو التعاون الثالث على التوالي بينهما بعد أن تعاونا سويا في مسلسلات "ذهاب وعودة" عام 2015، ومسلسل "الحصان الأسود" العام الماضي.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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