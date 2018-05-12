كيندال جينر تثير الجدل بإطلالة شفافة في مهرجان كان

أثارت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة "كيندال جينر" جدلًا كبيرًا بإطلالتها الشفافة، التي تظهر مفاتن جسدها، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء، بحفل افتتاح فيلم "Girls of the Sun" في مهرجان كان السينمائي الدولي مساء يوم السبت.

يذكر أن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، وتستمر حتى 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث أثناء المهرجان.