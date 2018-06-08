كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "رسايل" تكرار مي عز الدين الخطأ ذاته الذي سبق ووقعت فيه نيللي كريم في مسلسلها الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضى "لأعلى سعر"، حيث قدمت مى يد المساعدة لصديقتها منذ أيام الجامعة سميرة المقرون بعد تعرضها للخيانة من زوجها وطلاقها.
وفتحت مى بيتها لصديقتها، وأدخلتها في تفاصيل حياتها وفتحت لها مساحة أكبر للتعامل مع زوجها، تمامًا كما فعلت نيللي كريم مع صديقتها زينة، وكانت النتيجة واحدة وهو تقارب منى وخالد سليم زوج مى عز الدين، تمامًا كما تقارب أحمد فهمى وزينة، ومع مرور الوقت كانت الخيانة هي النتيجة في الحالتين بالرغم من اختلاف الأسباب والظروف، ففى حالة مى عز الدين، كان انشغالها بعملها وعائلتها هو السبب الأساسي الذي دفع زوجها للتحدث في البداية عبر الهاتف مع صديقتها، ومن ثم تطور شكل العلاقة إلى خيانة متكاملة الأركان، أما في حالة نيللي كريم فقد كان إهمالها لنفسها وشكلها سببًا رئيسيًا للخيانة.
مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورزان مغربي، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ومحسن منصور، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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