كشفت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "رسايل" تكرار مي عز الدين الخطأ ذاته الذي سبق ووقعت فيه نيللي كريم في مسلسلها الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضى "لأعلى سعر"، حيث قدمت مى يد المساعدة لصديقتها منذ أيام الجامعة سميرة المقرون بعد تعرضها للخيانة من زوجها وطلاقها.

وفتحت مى بيتها لصديقتها، وأدخلتها في تفاصيل حياتها وفتحت لها مساحة أكبر للتعامل مع زوجها، تمامًا كما فعلت نيللي كريم مع صديقتها زينة، وكانت النتيجة واحدة وهو تقارب منى وخالد سليم زوج مى عز الدين، تمامًا كما تقارب أحمد فهمى وزينة، ومع مرور الوقت كانت الخيانة هي النتيجة في الحالتين بالرغم من اختلاف الأسباب والظروف، ففى حالة مى عز الدين، كان انشغالها بعملها وعائلتها هو السبب الأساسي الذي دفع زوجها للتحدث في البداية عبر الهاتف مع صديقتها، ومن ثم تطور شكل العلاقة إلى خيانة متكاملة الأركان، أما في حالة نيللي كريم فقد كان إهمالها لنفسها وشكلها سببًا رئيسيًا للخيانة.

مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورزان مغربي، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ومحسن منصور، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.