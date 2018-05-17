في سياق أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «عزمى وأشجان»، كرر حسن الرداد ونسرين أمين إفيهات وجمل اشتهروا بها في أعمال أخرى حيث قال حسن: «علشانك يا نجوى كلت العجوة»، لترد عليه نسرين «يا حبيبى يا أمين».

ويشارك في بطولة مسلسل «عزمي وأشجان»، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصلاح عبد الله والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.