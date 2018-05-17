في سياق أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «عزمى وأشجان»، كرر حسن الرداد ونسرين أمين إفيهات وجمل اشتهروا بها في أعمال أخرى حيث قال حسن: «علشانك يا نجوى كلت العجوة»، لترد عليه نسرين «يا حبيبى يا أمين».
ويشارك في بطولة مسلسل «عزمي وأشجان»، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصلاح عبد الله والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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