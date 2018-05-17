في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سلسال الدم 5" جمع النجم أحمد سلامة "حمدان" شباب البلد وقرر إرسالهم إلى معسكر ينتمي إلى جماعة الإخوان، حتى يستطيع كسب ثقتهم فيه بعد أن دخل المجلس ووعد الشباب بمساعدتهم في الحصول على الوظائف التي يتمنوها حتى ينضموا إلى هذا المعسكر.
ومن المعروف أن الجزء الخامس والأخير من المسلسل يعتبر استكمالًا للأحداث السابقة، وخلال الجزء الأخير من المسلسل تزداد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الإثنين.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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