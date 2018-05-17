في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سلسال الدم 5" جمع النجم أحمد سلامة "حمدان" شباب البلد وقرر إرسالهم إلى معسكر ينتمي إلى جماعة الإخوان، حتى يستطيع كسب ثقتهم فيه بعد أن دخل المجلس ووعد الشباب بمساعدتهم في الحصول على الوظائف التي يتمنوها حتى ينضموا إلى هذا المعسكر.

ومن المعروف أن الجزء الخامس والأخير من المسلسل يعتبر استكمالًا للأحداث السابقة، وخلال الجزء الأخير من المسلسل تزداد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الإثنين.