حماقي يقول ألف مبروك لدموع أحلى صوت

هنأ المطرب محمد حماقي، المتسابقة العراقية «دموع»، بمناسبة فوزها بلقب نجم الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «The Voice»، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
وقال «حماقي» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«ألف مبروك لدموع، أحلى صوت ومبروك لصديقتي أحلام، مجهودك معاها كان واضح وملموس، ودموع مكسب لينا كلنا».
يذكر أن الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «The Voice» شارك في لجنة تحكيمه كل من النجوم أحلام، ومحمد حماقي، وعاصي الحلاني، وإليسا.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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