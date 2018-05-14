حماقي يقول ألف مبروك لدموع أحلى صوت

هنأ المطرب محمد حماقي، المتسابقة العراقية «دموع»، بمناسبة فوزها بلقب نجم الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «The Voice»، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وقال «حماقي» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«ألف مبروك لدموع، أحلى صوت ومبروك لصديقتي أحلام، مجهودك معاها كان واضح وملموس، ودموع مكسب لينا كلنا».

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «The Voice» شارك في لجنة تحكيمه كل من النجوم أحلام، ومحمد حماقي، وعاصي الحلاني، وإليسا.