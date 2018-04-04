تكثف النجمة الشابة دينا الشربينى هذه الأيام تصوير مشاهدها بمسلسل "مليكة"، والذى يشهد أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيوينة، لتعوض الأيام التى تواجدت فيها بلبنان خلال الأسبوع الماضى، أثناء حضورها فعاليات مهرجان سينما المرأة ببيروت، خاصة وأن أسرة المسلسل ترغب فى الإنتهاء من العمل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المقبل، لتجنب التصوير فى صيام الشهر الكريم.

يذكر أن مسلسل "مليكة" كان اسمه المؤقت "المعجزة" وتم تغييره لـ مليكة مؤخرا، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، الذين ينتمون لأجيال مختلفة منهم الفنان مصطفى فهمى وصفاء الطوخى وياسر على ماهر، ومن الشباب عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، محمد حمدى، آية سماحة، محمد متولى، إسماعيل شريف، لمياء كرم، شيرى مجدى، قصة أحمد طاهر ياسين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف عام على الإخراج أحمد نادر جلال