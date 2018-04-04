تكثف النجمة الشابة دينا الشربينى هذه الأيام تصوير مشاهدها بمسلسل "مليكة"، والذى يشهد أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيوينة، لتعوض الأيام التى تواجدت فيها بلبنان خلال الأسبوع الماضى، أثناء حضورها فعاليات مهرجان سينما المرأة ببيروت، خاصة وأن أسرة المسلسل ترغب فى الإنتهاء من العمل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المقبل، لتجنب التصوير فى صيام الشهر الكريم.
يذكر أن مسلسل "مليكة" كان اسمه المؤقت "المعجزة" وتم تغييره لـ مليكة مؤخرا، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، الذين ينتمون لأجيال مختلفة منهم الفنان مصطفى فهمى وصفاء الطوخى وياسر على ماهر، ومن الشباب عمر السعيد، محمد شاهين، رامز أمير، أحمد العوضى، محمد حمدى، آية سماحة، محمد متولى، إسماعيل شريف، لمياء كرم، شيرى مجدى، قصة أحمد طاهر ياسين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف عام على الإخراج أحمد نادر جلال
GMT 19:32 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 19:28 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:24 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 19:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 19:19 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 18:54 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيساناعتراض صاروخًا باليستيًا أطلقته مليشيات الحوثيين على شمال جازان داخل الأراضي السعودية
GMT 18:49 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانمُنتجة حفلة الفنانة أحلام في باريس تتهمها بالنصب
GMT 18:17 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسانترامب ينتقد ألمانيا بسبب خط الغاز الروسي نورد ستريم 2
ظهرت الممثلة الشهيرة إيميلي بلانت، برفقة زوجها، النجم والمخرج جون كراسنسكي للمشاركة في العرض الأول لفيلمهما الجديد A Quiet Place في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تألقت البالغة من العمر 35 عامًا، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون القرمزي فوق الخصر مصنوع من القطيفة، يتميز بتنورة مزخرفة باللون الوردي في الأسفل من تصميم مصمم الأزياء العالمي "أوسكار دي لا رنتا". وحملت إميلي، المرشحة لجائزة الأوسكار، حقيبة صغيرة باللون الوردي في يدها، مع مزيد من الإكسسوارات وزوج من الأساور المزيّنة بالخرز بنفس ألوان الفستان، بالإضافة إلى الأقراط القرمزية الأنيقة، وكان شعرها الأشقر الداكن قد انجرف للوراء مجددًا بتسريحة أنيقة من تصميم مصففة شعر المشاهير ساره بوتيمبا، ما أضفى إطلالة ناعمة ورقيقة لإميلي، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل القرمزية الأنيقة ومكياجًا ناعمًا من أحمر الشفاه القرمزي ولمسة من الكحل والماسكارا. بينما ارتدى جون
أرسل تعليقك