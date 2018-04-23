حسين فهمي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

زار صباح اليوم الإثنين، الفنان حسين فهمي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في منزله في بيت الوسط ، حيث استعرضا معا آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.
وتمنى فهمي التوفيق للرئيس الحريري في الانتخابات النيابية المقبلة، وقيادته للحكومة اللبنانية، ونقل له محبة الشعب المصري للبنان والشعب اللبناني، وكان فهمي قد زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في باحة مسجد الأمين في وسط بيروت، وقرأ الفاتحة عن .روحه، قبيل توجهه إلى بيت الوسط يُذكر أن النجم حسين فهمي سيحضر بعد غدٍ الأربعاء ندوة تكريمه التى تقيمها جامعة بيروت وتحمل عنوان مشوار حسين فهمي وقد حصل فهمي علي إجازة من تصوير أعماله الفنية في مصر بسبب زيارته للبنان وهي فيلم الكويسين مع شرين رضا وأحمد فهمي كذلك مسلسل خط ساخن مع سلاف فواخرجي ونضال الشافعي
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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