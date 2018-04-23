حسين فهمي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

زار صباح اليوم الإثنين، الفنان حسين فهمي رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في منزله في بيت الوسط ، حيث استعرضا معا آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.

وتمنى فهمي التوفيق للرئيس الحريري في الانتخابات النيابية المقبلة، وقيادته للحكومة اللبنانية، ونقل له محبة الشعب المصري للبنان والشعب اللبناني، وكان فهمي قد زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في باحة مسجد الأمين في وسط بيروت، وقرأ الفاتحة عن .روحه، قبيل توجهه إلى بيت الوسط يُذكر أن النجم حسين فهمي سيحضر بعد غدٍ الأربعاء ندوة تكريمه التى تقيمها جامعة بيروت وتحمل عنوان مشوار حسين فهمي وقد حصل فهمي علي إجازة من تصوير أعماله الفنية في مصر بسبب زيارته للبنان وهي فيلم الكويسين مع شرين رضا وأحمد فهمي كذلك مسلسل خط ساخن مع سلاف فواخرجي ونضال الشافعي