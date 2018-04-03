نيللي كريم تنفي شائعة عودتها لزوجها السابق

نفت النجمة نيللي كريم ما نشرته مجلة "الجرس" اللبنانية مؤخرًا ، بخصوص عودتها لزوجها السابق هاني أبو النجا خبير التغذية ، واستعدادهما لإقامة حفل كبير خلال الأيام القادمة لهذه المناسبة. وقالت نيللي في بيان صحفي أصدرته اليوم، الثلاثاء، قالت فيه : "ما تم نشره غير صحيح ، ولا يمت للواقع بصلة ، مؤكدة أن علاقتها بزوجها السابق منقطعة تماما منذ أن تم الانفصال في 2015.

وأضافت نيللي أن ما نشرته أحدي المجلات اللبنانية في هذا الشأن ، ليس له علاقة بالمهنية والمصداقية الصحفية ، كما أنه يتنافي مع كل المعايير الاخلاقية خاصة بعد أن قامت المجلة بنشر تصريحات علي لساني لم أدلي بها . وأكّدت نيللي إنها تواصل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها "اختفاء" المقرر عرضه في رمضان المقبل وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت ويشاركها البطولة محمد ممدوح وهشام سليم ومدحت مرسي وتجسد خلاله شخصية أستاذه بإحدي جامعات روسيا يختفي زوجها فتعود للقاهرة لتبدأ رحلة البحث عنه طوال الحلقات