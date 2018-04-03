نيللي كريم تنفي شائعة عودتها لزوجها السابق

نفت النجمة نيللي كريم ما نشرته مجلة "الجرس" اللبنانية مؤخرًا ، بخصوص عودتها لزوجها السابق هاني أبو النجا خبير التغذية ، واستعدادهما لإقامة حفل كبير خلال الأيام القادمة لهذه المناسبة. وقالت نيللي في بيان صحفي أصدرته اليوم، الثلاثاء، قالت فيه : "ما تم نشره غير صحيح ، ولا يمت للواقع بصلة ، مؤكدة أن علاقتها بزوجها السابق منقطعة تماما منذ أن تم الانفصال في 2015.
وأضافت نيللي أن ما نشرته أحدي المجلات اللبنانية في هذا الشأن ، ليس له علاقة بالمهنية والمصداقية الصحفية ، كما أنه يتنافي مع كل المعايير الاخلاقية خاصة بعد أن قامت المجلة بنشر تصريحات علي لساني لم أدلي بها . وأكّدت نيللي إنها تواصل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها "اختفاء" المقرر عرضه في رمضان المقبل وتأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت ويشاركها البطولة محمد ممدوح وهشام سليم ومدحت مرسي وتجسد خلاله شخصية أستاذه بإحدي جامعات روسيا يختفي زوجها فتعود للقاهرة لتبدأ رحلة البحث عنه طوال الحلقات
GMT 14:21 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارسالفنان المصري مصطفى قمر يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
أرسل تعليقك