نفت شبكة قنوات "ON" المصرية الخاصة التي تبث مسلسل "أبو عمر المصري" الذي أثار حفيظة الخرطوم، أن يكون المسلسل يتضمن تلميحات للسودان، مؤكدة أنه عمل فني ولا علاقة له بالمواقف الرسمية، وأصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، ردًا على إعلان الخارجية السودانية، مساء أمس السبت، استدعاء السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت، لتسليمه احتجاجًا رسميًا على عرض المسلسل الذي اعتبرته "مسيئًا" للخرطوم.

وأوضحت الشبكة أن المسلسل "بنى على وحي وخيال مؤلفه، ولم يحتو على مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية أو حكومتها أو الشعب السوداني الشقيق".وشددت على أنه "لا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دومًا على تقوية وتنمية علاقاتها مع السودان وشعبه الشقيق".ولم يصدر عن السلطات المصرية تعقيبًا على واقعة إعلان استدعاء السفير أو المسلسل.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان، إن الوزارة استدعت في 16 مايو/ أيار الجاري، السفير المصري بالخرطوم وأبلغته احتجاجًا رسميًا، كما سلمته مذكرة بذلك لسلطات بلاده، بشأن المسلسل.واعتبر البيان أن المسلسل يروج بـ"صورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

ويقوم ببطولة مسلسل "أبو عمر المصري" الفنان أحمد عز، وتدور أحداثه، حول محام مصري يدعى "فخر الدين" (أحمد عز) ينجو من محاولة اغتيال يقتل فيها ابن خالته، ليقرر الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.