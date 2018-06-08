وفاة مطرب مصري بعد إصابته بجلطة في المخ

توفي منذ قليل المطرب الشعبي مجدي طلعت ولم يحدد حتى هذه اللحظة موعد الجنازة والعزاء.

وحرص عدد كبير من نجوم الطرب الشعبي على الإعلان عن الخبر من خلال حساباتهم على الفيسبوك ومنهم المطرب أحمد العيسوي الذي أكد أنه توفي بعد إصابته بجلطة في المخ .

جدير بالذكر أن المطرب الشعبي مجدي طلعت، اشتهر بعدة أغنيات منها شايل الحمول، وبرافو عليك، وأغنية “عاجبنى أوى” و”خليك شاهد يا رب”، و”ثمن الغربة وأصعب دمعتين، واللي عايزني يجيني، معاك كام.