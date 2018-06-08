وفاة مطرب مصري بعد إصابته بجلطة في المخ

توفي منذ قليل المطرب الشعبي مجدي طلعت ولم يحدد حتى هذه اللحظة موعد الجنازة والعزاء.
وحرص عدد كبير من نجوم الطرب الشعبي على الإعلان عن الخبر من خلال حساباتهم على الفيسبوك ومنهم المطرب أحمد العيسوي الذي أكد أنه توفي بعد إصابته بجلطة في المخ .
جدير بالذكر أن المطرب الشعبي مجدي طلعت، اشتهر بعدة أغنيات منها شايل الحمول، وبرافو عليك، وأغنية “عاجبنى أوى” و”خليك شاهد يا رب”، و”ثمن الغربة وأصعب دمعتين، واللي عايزني يجيني، معاك كام.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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