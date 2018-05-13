شيرين عبدالوهاب تنهي خلافها مع الفنانة أحلام بتغريدة عبر تويتر

أغلقت الفنّانة الْموهوبة المصرية شيرين عبد الوهاب، صفحة خلافها مع الفنانة المَوهوبة الإماراتية أحلام بعد توتر علاقتهما مؤخرًا نتيجة دعمها للفنانة نوال الكويتية، خلال أزمة استبعاد أحلام من “ذا فويس” قبل عودتها مجددًا وفوزها بالموسم الحالي من خلال تتويج متسابقة فريقها العراقية “دموع” باللقب، ووجهت شيرين في تغريدة عبر صفحتها على تويتر الشكر لأحلام لاختيارها أغنيتها “على بالي” حتى تؤديها دموع بختام البرنامج، إلى جانب إرسال أحلام تحية خاصة لها خلال الحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس”.
وحاولت شيرين عبد الوهاب إنهاء الخلاف على طريقتها الخاصة قائلة: “شكراً حبيبتي أحلام على تحيتك الجميلة وألف مبروك لدموع وفريق أحلام التَّغَلُّبَ بلقب أحلى صوت.. وشك حلو على البرنامج”، وكان مزاح الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ شيرين عبد الوهاب مع الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ نوال الكويتية خلال إحيائهما حفل بـ”هلا فبراير” قد تسبب في توتر علاقتها مع الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ أحلام، إذ قالت لنوال الكويتية أنهما سيقومان معًا بتقديم الموسم الجديد من “ذا فويس” بعد عودة أحلام للبرنامج، ما اعتبرها البعض تقليل من شأن أحلام ودعم لنوال في أزمتها مع “إم بي سي”.
وتوجت العراقية دموع تحسين بلقب الموسم الرابع “أحلى صوت”، من برنامج “ذا فويس”، الذي يعرض عبر شاشة “MBC” بعد منافسة قوية مع بقية المتسابقين.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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