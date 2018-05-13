شيرين عبدالوهاب تنهي خلافها مع الفنانة أحلام بتغريدة عبر تويتر

أغلقت الفنّانة الْموهوبة المصرية شيرين عبد الوهاب، صفحة خلافها مع الفنانة المَوهوبة الإماراتية أحلام بعد توتر علاقتهما مؤخرًا نتيجة دعمها للفنانة نوال الكويتية، خلال أزمة استبعاد أحلام من “ذا فويس” قبل عودتها مجددًا وفوزها بالموسم الحالي من خلال تتويج متسابقة فريقها العراقية “دموع” باللقب، ووجهت شيرين في تغريدة عبر صفحتها على تويتر الشكر لأحلام لاختيارها أغنيتها “على بالي” حتى تؤديها دموع بختام البرنامج، إلى جانب إرسال أحلام تحية خاصة لها خلال الحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس”.

وحاولت شيرين عبد الوهاب إنهاء الخلاف على طريقتها الخاصة قائلة: “شكراً حبيبتي أحلام على تحيتك الجميلة وألف مبروك لدموع وفريق أحلام التَّغَلُّبَ بلقب أحلى صوت.. وشك حلو على البرنامج”، وكان مزاح الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ شيرين عبد الوهاب مع الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ نوال الكويتية خلال إحيائهما حفل بـ”هلا فبراير” قد تسبب في توتر علاقتها مع الْفَنّانَةُ الْمَوْهُوبَةُ أحلام، إذ قالت لنوال الكويتية أنهما سيقومان معًا بتقديم الموسم الجديد من “ذا فويس” بعد عودة أحلام للبرنامج، ما اعتبرها البعض تقليل من شأن أحلام ودعم لنوال في أزمتها مع “إم بي سي”.

وتوجت العراقية دموع تحسين بلقب الموسم الرابع “أحلى صوت”، من برنامج “ذا فويس”، الذي يعرض عبر شاشة “MBC” بعد منافسة قوية مع بقية المتسابقين.