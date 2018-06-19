عقد قران مي سليم ووليد فواز الأربعاء

أعلن أحد المقربين من الفنانة مي سليم، خبر عقد قرانها غدًا الأربعاء، على الفنان المصري وليد فواز، في حفلة صغيرة تقتصر على الأقارب والأصدقاء من جانب العروسين، وأكد المصدر أن عقد القران سيُعقد في سرية تامة، بداخل فيلا والد العروس، على أن يحتفلا بزفافهما خلال الأيام القليلة المقبلة في حفل بسيط أيضًا.
جدير بالذكر، أن الفنانة مي سليم والفنان وليد فواز قد اجتمعا مؤخرًا في مسلسل “الرحلة”، والذي تم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2018، وحقق نجاحا مبهرا بين متابعينه، كما وأدى الثنائي طوال أحداث المسلسل دور الزوجين أيضًا.
وشارك في بطولة مسلسل “الرحلة”، الفنان باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، مي سليم، وليد فواز، حنان مطاوع، محمود حجازي، ثراء جبيل وإسلام جمال، ومحمد مهران.
وكانت الفنانة مي سليم قد خضعت لجلسة تصوير جديدة الأيام الماضية بالوردة الحمراء، لصالح غلاف أحد المجلات العربية المعروفة، بعدسة المصور الفوتوغرافي يعقوب سامي، كما نشرت بعض من صور جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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