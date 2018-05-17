كشفت الحلقة الثانية من مسلسل «خفة يد» عن شخصية الفنان بيومي فؤاد، والذي يجسد دور الضابط خالد وتتعرض سيارته للسرقة على يد بلال "محمد سلام في أحداث المسلسل".

ويسعي خالد للقبض على بلال بعد اكتشافه أنه وراء سرقة خزينة شركة الدهانات أيضا فيما شهدت الحلقة أول ظهور للفنان أحمد حلاوة في دور رشيد الرجل الذي يستقبل كل المسروقات ويتولي عملية ترويجها من بلال وكريم الذي يؤدي دوره في العمل الفنان محمد ثروت.

وتنتهي الحلقة بذهاب الضابط خالد إلى منزل جدة بلال لإلقاء القبض عليه إلا أنه لم يجده ما يجعله يصطحب السيدة العجوز معه لإجبار حفيدها على تسليم نفسه.