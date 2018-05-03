تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته

ولد الممثل محمد رمضان في محافظة قنا في مصر عام 1988، أحب التمثيل منذ صغره، قدّم عدّة عروض تمثيلية على مسرح مدرسته، فكبر طموحه معه إلى أن أصبح اليوم من أهم الممثلين المصريين الموجودين على الساحة السينمائية، وشارك كبار نجوم مصر في عدة أعمال أمثال عمر الشريف، الذي أشاد به حينها، إذ أنه يتمتع بكامل مقومات الممثل الناجح.
وتزوج محمد رمضان امرأتان في حياته، الأولى أنجب منها ابنته حنين، إلا أنهما انفصلا، بعد ذلك تزوج زوجته الحالية الثانية وتدعى نسرين أبو النجا حيث أقام مراسم زواجه دون حفل زفاف، اقتصر على المقربين فقط، نظرًا لسقوط الشهداء في “الاتحادية” حينها، وبسبب حالة القلق السياسي التي كانت تشهدها مصر.
نسرين أنجبت له صبيًا اسمه علي، التي وصفت أن الحياة معه صعبة، فهو متمسك برأيه دائمًا، كما أنه يتقمص الشخصية أثناء تواجده في المنزل، مما يجعله عصبيًا ومتوترًا دائمًا، ومن اللافت أن محمد رمضان لا يحبّذ أن تظهر زوجته في وسائل الإعلام، إلا أنها صرّحت سابقًا عن زواجها بمحمد رمضان حيث قالت "طول عمري معجبة بمحمد كإنسان وفنان، وعندما اقتربت منه وجدت جوانب أخرى في شخصيته جذبتني إليه أكبر".
وتابعت نسرين "أتمنى أن أكون وش السعد عليه دائمًا وأن أوفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل"، ووفق تقارير صحافية أفادت أن أملاك الممثل المصري محمد رمضان تتخطى الـ120 مليون جنيه، ومنها فيلا في الشيخ زايد، مساحتها 1500 متر، التي يتوافر فيها حمام سباحة وصالة سينما وجاكوزي، وصل سعرها إلى 13 مليون جنيه، إضافة إلى امتلاكه 4 سيارات وموتوسيكل يبلغ ثمنهم 15 مليون جنيه.
ونال محمد رمضان في موسم رمضان الماضي أجرًا كبيرًا وفقًا لشهرته ونجوميته، حيث وصل إلى 32 مليون جنيه، وتحدث عن هذا الأجر قائلًا إنه جاء بعد الزعيم عادل إمام ضمن قائمة الممثلين الأعلى أجرًا في الموسم الرمضاني.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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