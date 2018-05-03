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تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته

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العرب اليوم - تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته

الممثل ​محمد رمضان​
القاهرة - العرب اليوم

ولد الممثل ​محمد رمضان​ في محافظة قنا في مصر عام 1988، أحب التمثيل منذ صغره، قدّم عدّة عروض تمثيلية على مسرح مدرسته، فكبر طموحه معه إلى أن أصبح اليوم من أهم الممثلين المصريين الموجودين على الساحة السينمائية، وشارك كبار نجوم مصر في عدة أعمال أمثال ​عمر الشريف​، الذي أشاد به حينها، إذ أنه يتمتع بكامل مقومات الممثل الناجح.

وتزوج محمد رمضان امرأتان في حياته، الأولى أنجب منها ابنته حنين، إلا أنهما انفصلا، بعد ذلك تزوج زوجته الحالية الثانية وتدعى نسرين أبو النجا حيث أقام مراسم زواجه دون حفل زفاف، اقتصر على المقربين فقط، نظرًا لسقوط الشهداء في “الاتحادية” حينها، وبسبب حالة القلق السياسي التي كانت تشهدها مصر.

نسرين أنجبت له صبيًا اسمه علي، التي وصفت أن الحياة معه صعبة، فهو متمسك برأيه دائمًا، كما أنه يتقمص الشخصية أثناء تواجده في المنزل، مما يجعله عصبيًا ومتوترًا دائمًا، ومن اللافت أن محمد رمضان لا يحبّذ أن تظهر زوجته في وسائل الإعلام، إلا أنها صرّحت سابقًا عن زواجها بمحمد رمضان حيث قالت "طول عمري معجبة بمحمد كإنسان وفنان، وعندما اقتربت منه وجدت جوانب أخرى في شخصيته جذبتني إليه أكبر".

وتابعت نسرين "أتمنى أن أكون وش السعد عليه دائمًا وأن أوفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل"، ووفق تقارير صحافية أفادت أن أملاك الممثل المصري محمد رمضان تتخطى الـ120 مليون جنيه، ومنها فيلا في الشيخ زايد، مساحتها 1500 متر، التي يتوافر فيها حمام سباحة وصالة سينما وجاكوزي، وصل سعرها إلى 13 مليون جنيه، إضافة إلى امتلاكه 4 سيارات وموتوسيكل يبلغ ثمنهم 15 مليون جنيه.

ونال محمد رمضان في موسم رمضان الماضي أجرًا كبيرًا وفقًا لشهرته ونجوميته، حيث وصل إلى 32 مليون جنيه، وتحدث عن هذا الأجر قائلًا إنه جاء بعد الزعيم عادل إمام ضمن قائمة الممثلين الأعلى أجرًا في الموسم الرمضاني.

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تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته



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تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته تعرف على عدد زيجاب محمد رمضان ومقدار ثروته



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