تمكنت مي عز الدين (هالة بديع) من التعرف على السيدة التي حلمت بها برفقة زوجها في أحد أحلامها، حيث وجدت إشارة في الواقع تطابقت مع ما شاهدته في الحلم، وذلك في إطار الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "رسايل".

فقد كانت هالة عند صديقتها المقربة (منى) في منزلها تشكو لها مما وصل إليه حالها، ووجدت "شالاً" أخضر، بين ملابس صديقتها وهو ذاته الذي رأته في الحلم والسيدة التي كانت مع زوجها ترتديه.

وعلى جانب آخر عدل رامز أمير (هاني) من سلوكه، وأصبح مداومًا على الصلاة في المسجد، كما تمكن أحمد ابن هالة من إيجاد خيط لحل لغز انتحار زوجة حسام فارس (الدكتور وسام).

مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورزان مغربي، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ومحسن منصور، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.