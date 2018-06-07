تمكنت مي عز الدين (هالة بديع) من التعرف على السيدة التي حلمت بها برفقة زوجها في أحد أحلامها، حيث وجدت إشارة في الواقع تطابقت مع ما شاهدته في الحلم، وذلك في إطار الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "رسايل".
فقد كانت هالة عند صديقتها المقربة (منى) في منزلها تشكو لها مما وصل إليه حالها، ووجدت "شالاً" أخضر، بين ملابس صديقتها وهو ذاته الذي رأته في الحلم والسيدة التي كانت مع زوجها ترتديه.
وعلى جانب آخر عدل رامز أمير (هاني) من سلوكه، وأصبح مداومًا على الصلاة في المسجد، كما تمكن أحمد ابن هالة من إيجاد خيط لحل لغز انتحار زوجة حسام فارس (الدكتور وسام).
مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، ورزان مغربي، وأحمد حاتم، ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام إسماعيل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيري، ومحسن منصور، ورامي فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصري، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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