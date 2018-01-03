نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات لكواليس آخر يوم تصوير لمسلسل سابع جار.

وعلقت رحمة على الفيديو: "آخر يوم تصوير، اليوم نحن سعداء حقا".

يضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين الكبار والوجوه الشابة، فيشارك فيه كل من دلال عبد العزيز وشيرين وهناء الشوربجى وأسامة عباس وصفاء جلال وهيدى كرم وهانى عادل، فضلا عن شباب مثل محمد علاء وسارة عبد الرحمن ودعاء حجازى وأحمد داش، تأليف هبه يسرى، وشارك فى الإخراج 3 مخرجات هن آيتن أمين ونادين خان وهبة يسرى.

يذكر أن مسلسل "سابع جار" هو دراما اجتماعية تدور أحداثه بشكل أساسى داخل إحدى البنايات السكنية فى مصر الجديدة، ليرصد قصص ساكنيها وما تحمله حياتهم من أسرار ومشاكل خلف الأبواب المغلقة، على عكس ما يُظهرونه من سعادة بالغة، ليتتبع من خلال شخصياته الرئيسية ما قد يواجهونه من ظروف ومشاكل اجتماعية واختيارات صعبة واختلافهم داخل منازلهم وخارجها.