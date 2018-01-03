شاهدت الفنانة مديحة حمدى والمخرج رامى إمام الليلة الـ67 من مسرحية "سلم نفسك" للمخرج خالد جلال، وعبر رامى عن سعادته بالعمل وأشاد بالمواهب الجديدة التى يقدمها خالد جلال للساحة الفنية، كما أهدت الفنانة مديحة حمدى مصحفا للمخرج خالد جلال كهدية بعد مشاهدتها العمل المسرحى.

"سلم نفسك" هو عرض مادة التمثيل والارتجال المسرحى للدفعة الثالثة قسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفنى بصندوق التنمية الثقافية والمسرحية أزياء مروة عودة، والمخرج المنفذ علا فهمى والعمل قائم على أفكار يطرحها المخرج خالد جلال، ويقوم فريق العمل من الممثلين بالارتجال، ليعيد صياغتها بشكل مسرحى، كتابة وإخراجا، وهذه مدرسة يتميز بها المخرج خالد جلال عن بقية المخرجين فى مصر، وحقق من خلالها عدة نجاحات بعدد من العروض المسرحية، منها مسرحيات "هبوط اضرارى" و"أيامنا الحلوة" التى ألفها بنفسه كاملة دون ارتجالات ثم مسرحية "قهوة سادة"، التى كانت مشروع تخرج الدفعة الثانية، وقدم أيضًا مسرحية "بعد الليل"، بالإضافة لمشاريع مسرحية أخرى موسيقية وراقصة يقدمها من خلال المركز بطلابه وخريجيه.