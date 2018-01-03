شاهدت الفنانة مديحة حمدى والمخرج رامى إمام الليلة الـ67 من مسرحية "سلم نفسك" للمخرج خالد جلال، وعبر رامى عن سعادته بالعمل وأشاد بالمواهب الجديدة التى يقدمها خالد جلال للساحة الفنية، كما أهدت الفنانة مديحة حمدى مصحفا للمخرج خالد جلال كهدية بعد مشاهدتها العمل المسرحى.
"سلم نفسك" هو عرض مادة التمثيل والارتجال المسرحى للدفعة الثالثة قسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفنى بصندوق التنمية الثقافية والمسرحية أزياء مروة عودة، والمخرج المنفذ علا فهمى والعمل قائم على أفكار يطرحها المخرج خالد جلال، ويقوم فريق العمل من الممثلين بالارتجال، ليعيد صياغتها بشكل مسرحى، كتابة وإخراجا، وهذه مدرسة يتميز بها المخرج خالد جلال عن بقية المخرجين فى مصر، وحقق من خلالها عدة نجاحات بعدد من العروض المسرحية، منها مسرحيات "هبوط اضرارى" و"أيامنا الحلوة" التى ألفها بنفسه كاملة دون ارتجالات ثم مسرحية "قهوة سادة"، التى كانت مشروع تخرج الدفعة الثانية، وقدم أيضًا مسرحية "بعد الليل"، بالإضافة لمشاريع مسرحية أخرى موسيقية وراقصة يقدمها من خلال المركز بطلابه وخريجيه.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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