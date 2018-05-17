أنباء عن أنهاء الخلافات بين زينة وأنغام بسبب الفنان أحمد عز

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن خلافهما بسبب زواجهما من الممثل المصري ​أحمد عز​، يبدو ان الامور عادت لمجاريها بين الممثلة زينة والفنانة ​أنغام​، وذلك بعدما قدمت الأخيرة أغنية “تتر” مسلسل زينة الرمضاني “ممنوع الإقتراب أو التصوير”.

أنغام نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جزء من أغنية تتر المسلسل وعلقت عليه بالتالي: “مبروك للنجمة زينة”.

فردت زينة على ما نشرته أنغام، وكتبت لها التالي: “يسلم صوتك وإحساسك، انتي إضافة لينا وللعمل كله، بنحبك”.

يذكر أن أغنية “100 صورة”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد.