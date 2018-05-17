أنباء عن أنهاء الخلافات بين زينة وأنغام بسبب الفنان أحمد عز

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن خلافهما بسبب زواجهما من الممثل المصري أحمد عز، يبدو ان الامور عادت لمجاريها بين الممثلة زينة والفنانة أنغام، وذلك بعدما قدمت الأخيرة أغنية “تتر” مسلسل زينة الرمضاني “ممنوع الإقتراب أو التصوير”.
أنغام نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جزء من أغنية تتر المسلسل وعلقت عليه بالتالي: “مبروك للنجمة زينة”.
فردت زينة على ما نشرته أنغام، وكتبت لها التالي: “يسلم صوتك وإحساسك، انتي إضافة لينا وللعمل كله، بنحبك”.
يذكر أن أغنية “100 صورة”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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