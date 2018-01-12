النجمة العالمية ريهانا تدخل فى نوبة بكاء خلال جنازة ابن عمها

لم تستطع النجمة العالمية ريهانا أن تتغلب على عاطفتها خلال حضورها جنازة ابن عمها تافون كايسين ألين الذي قتل بالرصاص في سن ال 21 في بربادوس ، حيث شوهدت النجمة البالغة من العمر 29 عاما وهى في نوبة بكاء، ما لفت أنظار الكثيرين .كما ظهرت ريهانا بإحدى الصور وهي تضع الزهور على قبر تابون بعد أن تم دفنه .

يذكر أن الين البالغ من العمر 21 عاما كان يسير فى طريق فى منطقة سانت ميخائيل الساعة السابعة مساء عندما اقترب منه رجل وأطلق النار عليه عدة مرات، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى ، وحسب موقع "دايلى ميل" ذكرت شرطة بربادوس فى وقت سابق من هذا الشهر أنه حدثت زيادة كبيرة فى الجرائم المتعلقة بالأسلحة مقارنة بعام 2016، ومن بين الـ28 جريمة قتل التى ارتكبت حتى الآن هذا العام، كانت 22 حالة مرتبطة بالأسلحة.