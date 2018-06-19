وفاء عامر وأحمد عزمي يشاركان في عزاء ماهر عصام

وصل منذ قليل، كل من الفنان أحمد عزمي، وكريم محمود عبدالعزيز، وعمرو رمزى، أحمد عبدالله محمود، ياسر الزنكلونى، وعمرو عبدالعزيز والفنانة وفاء عامر، والفنانة آثار الحكيم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان ماهر عصام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوفى الفنان ماهر عصام، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 38 عاما بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ ودخوله في غيبوبة منذ أول أيام عيد الفطر، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لمقابر العائلة بأبو رواش، بحضور عدد من نجوم الفن.