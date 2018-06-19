وفاء عامر وأحمد عزمي يشاركان في عزاء ماهر عصام

وصل منذ قليل، كل من الفنان أحمد عزمي، وكريم محمود عبدالعزيز، وعمرو رمزى، أحمد عبدالله محمود، ياسر الزنكلونى، وعمرو عبدالعزيز والفنانة وفاء عامر، والفنانة آثار الحكيم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان ماهر عصام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وتوفى الفنان ماهر عصام، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، عن عمر ناهز 38 عاما بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ ودخوله في غيبوبة منذ أول أيام عيد الفطر، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لمقابر العائلة بأبو رواش، بحضور عدد من نجوم الفن.
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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